ثلاث مشافي خاصة بدمشق تصالح الجمارك على القسطرات القلبية المهربة!

حول ضبط قساطر قلبية لدى بعض المشافي الخاصة بدمشق بين مصدر مسؤول في الضابطة الجمركية أن أصحاب المشافي الثلاثة المخالفة أنجزوا تسوية مع الجمارك ومصالحة على المخالفات لديهم، حيث تم إيداع مبلغ نحو 30 مليون ليرة حيث كل مشفى أودع نحو 10 ملايين ليرة، ريثما تتم عملية المصالحة، مبيناً أن أصحاب المشافي لجؤوا للمصالحة لكونها الطريق الأفضل لإنهاء المخالفة جمركياً، مقدراً قيمة المهربات لدى المشافي الثلاثة بأنه يتجاوز 220 مليون ليرة.





وفي تفاصيل قيمة القسطرة بين المصدر أنها ما زالت خلافية بين الجمارك وإدارات المشافي المخالفة حيث يسعى أصحاب المشافي للتقليل من قيمة هذه الأدوات الطبية المصادرة لديهم بينما تبحث الجمارك عن القيمة الفعلية لهذه الأدوات وتحصيل قيم الغرامات بناء على هذه القيم.





وحول نية الجمارك توسيع دائرة الكشف عن مثل هذه المخالفات لدى بقية المشافي أوضح أن الجمارك تتحرك وفق المعلومات التي تتوافر لديها، بينما أكد أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة من هذا النوع لدى المشافي العامة.





وعن مصير الأدوات الطبية المصادرة بعد عقد المصالحة مع أصحاب المشافي بين أنه لا يمكن إعادة تسليم هذه الأدوات لهم وأنه سوف تتم إحالتها للجان خاصة للتعامل معها بالتعاون مع نقابة الصيادلة والأطباء ووزارة الصحة.





وبيّن المصدر أن حجم التسويات والمصالحة على المهربات والمواد المخالفة يكون بنسبة عالية للقضايا البسيطة والمتوسطة بينما تنخفض نسبة المصالحة لدى القضايا الكبيرة التي عادة ما يعترض صاحب القضية على قيمة الغرامات المترتبة بناءً على المصالحة على القضية ويفضل الذهاب للقضاء.



