توقعات بتحسن التصدير إلى العراق من معامل «الشيخ نجار»

صرح مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان بأن عدد المعامل المنتجة حالياً ضمن المدينة قد وصل إلى 586 معملاً في جميع القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، حيث تم تخصيص 80 مقسماً صناعياً جديداً منذ بداية العام الجاري (2019) حتى الشهر العاشر، ليصل العدد التراكمي للمقاسم المخصصة إلى 3767 مقسماً منذ تاريخ تأسيس المدينة.



ولفت عجان إلى أن الصناعيين في مدينة الشيخ نجار استبشروا خيراً بإعادة افتتاح منفذ البوكمال – القائم مع العراق، حيث إن العديد من أصحاب المعامل لديهم عقود تصديرية إلى العراق، وكانوا بانتظار إعادة فتح المنفذ، وهو ما سوف يسهم برفع مستوى الإنتاج وزياد معدلاته، وبذلك تحسين الناتج الإجمالي لعمل المدينة الصناعية، حيث إن معامل المدينة كانت قبل الأزمة تصدر أغلبية منتجاتها إلى دول الجوار وغيرها من الدول.



مضيفاً إن النتائج الملموسة لن تظهر بشكل فوري، فهي تحتاج إلى وقت لحين استكمال كل التحضيرات للبدء بعمليات التصدير، والتي سوف تنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري، ورفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي، إذ إن السوق العراقية من أهم الأسواق التصديرية للمنتجات السورية.



وأشار عجان إلى أن المدينة قدمت مهلة للمستثمرين المخصصين في المدينة الصناعية المتأخرين في إنجاز رخص البناء والمباشرة بها إلى نهاية العام الحالي، ومنهم مستثمرون تعود رخصهم إلى العام 2008، وهي فرصة جيدة للصناعيين لاستكمال إجراءات الترخيص وتسديد الالتزامات المستحقة تجاه المدينة، والبدء باستثمار مقاسمهم الصناعية.





الوطن