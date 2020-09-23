توفير مستلزمات المدارس و المواد الغذائية في فرع السورية للتجارة بالحسكة

أكد مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في الحسكة عمر حسن حمو أن “المؤسسة طرحت تشكيلة واسعة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية في المجمع الاستهلاكي بمدينة الحسكة وبأسعار منافسة لمثيلاتها في الأسواق المحلية وتنخفض عنها بنسبة تتراوح بين 20 – 35 بالمئة”.



وتابع حمو بأن “المواد الموجودة في المجمع تتنوع ما بين الحقائب المدرسية واللباس المدرسي والدفاتر بقياسات وأحجام مختلفة والأقلام وباقي مستلزمات التلاميذ”.



وأوضح حمو “كما يتم منح العاملين في الدولة قرضا لشراء مواد قرطاسية بقيمة 100 ألف ليرة سورية يتم سدادها على مدى عشرة أشهر دون فوائد أو كفيل حيث يتم منح العامل استمارة وتعبئتها من مؤسسته أو دائرته”.



وأضاف مدير فرع السورية للتجارة بأنه “يتوفر في فرع المؤسسة تشكيلة جيدة من المواد الغذائية والمعلبات والزيوت و السمون الوطنية ومواد التنظيف والمعقمات بأسعار تعتبر جيدة جداً مقارنة مع الأسواق المحلية”.



وبين حمو بأنه “يتوفر في المجمع الاستهلاكي بمدينة الحسكة، كمية جيدة من مادة السكر الحر نقوم ببيعها بسعر 800 ل.س للكيلو الواحد، وبكمية 2 كغ لكل بطاقة عائلية، وذلك لتوزيعها على عدد اكبر من الأسر و العوائل”.



يشار إلى أن سكان محافظة الحسكة يطالبون في جميع اللقاءات الاجتماعية و الرسمية بضرورة زيادة فعالية تدخل مؤسسات التدخل الايجابي في توفير المواد الغذائية و غير الغذائية وغيرها.



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