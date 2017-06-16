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توزيع 10600 سلة غذائية في الحسكة

أنهى فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة أمس عمليات توزيع 10600 سلة غذائية على الأسر المستهدفة في عدد من مناطق المحافظة.

وبين مدير فرع المنظمة عامر العكلة أن عمليات التوزيع التي بدأت الأسبوع الماضي تضمنت 9300 سلة غذائية لمنطقة الحسكة وريفها والشدادي ومركدا وريفها والعريشة و1300 سلة في مدينة القامشلي وشملت الارامل وذوي الاحتياجات الخاصة والوافدين لافتا إلى وجود كميات ستصل إلى مستودعات الفرع خلال الفترة القريبة القادمة مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

وبلغ إجمالي المساعدات الموزعة من قبل فرع منظمة الهلال الأحمر السوري في الحسكة منذ بداية العام الجاري 31800 سلة غذائية.

سانا

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