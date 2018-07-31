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تمديد فترة التقدم لمسابقة التعليم العالي

مدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي فترة التقدم لمسابقة التعاقد مع عاملين من الفئتين الأولى والثانية لغاية 16-8-2018.

وكان المركز أعلن في حزيران الماضي عن إجراء مسابقة للتعاقد مع عاملين، من الفئتين الأولى والثانية من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد التقانية للعمل لديه بموجب عقود استخدام سنوية، وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

وحدد المركز الأعداد المطلوبة وهي 28 عاملا لشغل وظائف إدارية في هندسات البرمجيات والذكاء الصنعي والشبكات وعلوم الويب والقياس والتقويم وإدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة والأدب الإنكليزي والرياضيات والإعلام، إضافة إلى أعمال فنية وحاسوب.

وبين المركز المؤهلات العلمية المطلوبة، وهي درجة الماجستير في هندسات البرمجيات والذكاء الصنعي والشبكات وعلوم الويب والقياس والتقويم وإدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة ودرجة الإجازة في الآداب قسمي اللغة الإنكليزية والإعلام والرياضيات اختصاص الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية إضافة إلى خريجي المعهد التقاني للحاسوب.

ويهدف مركز القياس والتقويم الذي أحدث عام 2012 إلى قياس مخرجات التعليم العالي لطلاب الجامعات في عدة اختصاصات منها الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعمارية والمعلوماتية لتطوير عملية التعليم واستثمار وتوظيف القوى البشرية والارتقاء بمخرجات التعليم العالي قبل ممارسة المهام المختلفة في المجتمع.

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