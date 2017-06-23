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تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش” في المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص مرتبطة بتنظيم “داعش” خططت لتنفيذ اعتداءات تستهدف مواقع سياحية جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم عن وزارة الداخلية المغربية قولها في بيان إن “الأعضاء الأربعة في هذه الخلية اعتقلوا أمس في بلدة الصويرة السياحية جنوب البلاد”.

وأضافت الوزارة: إن هؤلاء خططوا لتنفيذ اعتداءات “نوعية” ولاستهداف “منشآت حساسة ومواقع سياحية في الصويرة”مشيرة الى انه تم خلال العملية الأمنية مصادرة “أسلحة بيضاء”.
ووفقا لبيان الوزارة فان أعضاء الخلية كانوا يعتزمون “توسيع رقعة عملياتهم الإرهابية لتشمل مدنا أخرى بالمملكة”.

وفككت السلطات المغربية خلال السنتين الماضيتين عددا كبيرا من الخلايا المرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وكالات

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