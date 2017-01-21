تفجيران انتحاريان في جدة بالسعودية
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تفجيران انتحاريان في جدة بالسعودية

قام انتحاريان بتفجير نفسيهما اليوم خلال مواجهة مع قوات أمن نظام بني سعود في مدينة جدة السعودية.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام سعودية قولها “إن قوات الأمن السعودية نفذت عملية أمنية في حي الحرازات في جدة صباح اليوم وحاصرت موقع وجود الإرهابيين اللذين بادرا بإطلاق النار على رجال الأمن قبل أن يقدما على تفجير أحزمتهما الناسفة”.

ويعتبر نظام بني سعود الداعم الأول والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذي يقوم عليه تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى ويؤكد مراقبون أن ارتداد الإرهاب الذي يدعمه ويموله نظام بني سعود في سورية والمنطقة إلى أراضيه ليس إلا مسألة وقت.

وكالات

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