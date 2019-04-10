تغييرات في وزارة الثقافة

أصدر وزير الثقافة محمد الأحمد عدة قرارات كلف بموجبها عدنان سعدو فتح الله العامل من الفئة اﻷولى لدى وزارة الثقافة “المعهد العالي للموسيقا” بوظيفة عميد المعهد العالي للموسيقا.



كما كلف وضاح صياح سلامة العامل من الفئة اﻷولى لدى وزارة الثقافة “المعهد التقاني للفنون التطبيقية ” بوظيفة مدير المعهد التقاني للفنون التطبيقية.



وكلف زياد محمود ميمان العامل من الفئة اﻷولى لدى وزارة الثقافة “مديرية ثقافة ريف دمشق ” بوظيفة مدير مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية



كما كلف أدهم نعيم الشاليش العامل من الفئة اﻷولى لدى وزارة التربية “مديرية تربية ريف دمشق ” والمندب إلى وزارة الثقافة “مديرية ثقافة ريف دمشق”،بوظيفة رئيس دائرة تعليم الكبار والتنمية الثقافية بريف دمشق.