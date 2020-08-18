تعرّف على الجاسوس الأول في «إسرائيل»..مهندس التطبيع مع الإمارات!

شارك بعمليات خطيرة منذ تجنيده للموساد قبل 36 عاماً، وأصبح الجاسوس الأول في «إسرائيل» بتوليه منصب رئيس الموساد، وهو مهندس اتفاق التطبيع مع الإمارات.



إنه يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي منذ عام 2016.



يلقّب بعارض الأزياء، لحرصه على الظهور بثياب أنيقة، ولكن خلف هذه الأناقة الظاهرية، يخفي كوهين عشرات العمليات السرية في المنطقة العربية والعالم.



منذ تجنيده للموساد عام 1984 تجول في العالم بعشرات جوازات سفر وبشخصيات منتحلة، وقام بتجنيد مئات الجواسيس.



ينظر إليه على أنه صنيعة بنيامين نتنياهو، وتُثار التوقعات حول إمكانية أن يحل مكان نتنياهو في المستقبل، وهو لم ينكر هذه الفرضية في إحدى تصريحاته.



شق الطريق لحكومة نتنياهو، لإقامة علاقات سياسية مع دول لا توجد علاقات رسمية معها.



زار قطر سرّاً في شباط الماضي، والتقى مسؤولين في الدوحة، ولم تكن هذه زيارته الأولى، بحسب تسريبات الصحافة العبرية.



كما زار الإمارات عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، ودول خليجية وعربية أخرى. وكان مهندس اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".



فهل يهندس لتطبيع جديد مع دولة عربية أخرى؟