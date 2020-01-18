تعبيد الشوارع والصيانة في المزة 86 «عالوعد ياكمون»

بدأت محافظة دمشق خلال العام الفائت حملة تزفيت كبيرة طالت جميع الشوارع الرئيسة في حي المزه 86 الأمر الذي بعث التفاؤل في نفوس جميع السكان في تلك المنطقة فقد عانوا خلال السنوات الماضية الأمرّين بسبب صعوبة ووعورة الطرقات إضافة الى وجود حفر كبيرة كانت تسبب مشكلات كبيرة لهم ولأطفالهم لكن هذا التعبيد لم يكن مجدياً وبمجرد هطل الأمطار خرج الزفت من مكانه وتشكلت حفر كبيرة في جميع الطرقات.



المواطن محمد العلي من سكان حي المزه 86 – ساحة عروس الحبل طلعة مطعم الحافظ يقول في شكواه: تم مؤخرا ً تزفيت جميع الشوارع الرئيسة في حي المزة 86خزان ومدرسة إضافة إلى ترقيع بعضها الآخر لكن الشوارع الفرعية بقيت من دون تزفيت على الرغم من أنها تعاني وجود حفر كبيرة ومطبات كثيرة تشكل خطراً على جميع السكان في المنطقة ولاسيما الأطفال عند خروجهم في كل يوم إلى المدارس فهم معرضون للخطر يومياً بسبب السقوط في تلك الحفر، وعلى الرغم من مطالبتنا أكثر من مرة المعنيين في محافظة دمشق بضرورة تزفيت الشوارع لكن المحافظة في كل مرة تقوم بتزفيت الشوارع الرئيسة وتترك الفرعية أو تقوم بحملة ترقيع للحفر فقط ما زاد الطين بلة وأصبحت تلك الحفر أعلى من الزفت السابق وتالياً باتت تسبب مشكلات أكثر من السابق.



وأضاف العلي: إضافة لتلك المعاناة نفذت المحافظة مؤخراً حفر بعض الطرقات لتمديد شبكات هواتف أرضية للمنطقة ومن ثم تم ردم تلك الحفر من دون تعبيد.



بدوره، المواطن سالم الحمصي من سكان حي المزة 86مدرسة جانب صيدلية الأنواري يقول: في الشهر الماضي كانت هناك حملة تزفيت كبيرة في الحي طالت أغلب الشوارع ولكن سرعان ماعاد الوضع إلى ماكان عليه وخرج الزفت وباتت جميع الشوارع تعاني وجود حفر كبيرة وعميقة تشكل خطراً كبيراً على أطفالنا ففي كل يوم هناك أطفال يقعون فيها عند خروجهم إلى مدرستهم ومع ذلك تركت محافظة دمشق تلك الحفر على حالها عندما تم مد شبكة للصرف الصحي وذلك خلال العام الفائت ولم تقم حتى بترقيعها، مطالباً بضرورة الاسراع بترقيع تلك الحفر ريثما يتم تزفيتها كاملة إن كانت هناك نية لتزفتيها مع بداية فصل الصيف.



وفي رده على شكاوى المواطنين أكد المهندس محمد حمامية مدير الصيانة في مدينة دمشق أن المديرية تعمل ضمن إمكاناتها وتعطي أولوية للطرقات التي تحتاج إعادة تأهيل سريع كما إن مجبل المحافظة لم يبدأ العمل بسبب الأحوال الجوية السائدة، موضحاً أنه من الممكن أن تبدأ المديرية الأعمال التجهيزية في منطقة الـمزة 86 خزان و86 مدرسة منتصف الشهر القادم، وسيتم العمل على تزفيت جميع الشوارع.



وأضاف حمامية: نقوم الآن بعملية ترقيع لجميع الحفر الموجودة في المنطقة ريثما يتم تزفيت الشوارع كاملة، مشيراً إلى أن المديرية تعمل أيام الجمعة فقط لأنه من الصعب جداً القيام بأعمال القشط والتعبيد والتزفيت في الشوارع الحيوية ووسط الازدحام.



تشرين