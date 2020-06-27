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تسمم ٦ طلاب في مراكز الإيواء في الرقة

تعرُض عدد من الطلاب المقيمين في مراكز إيواء الطلاب في السبخة للتسمم الليلة الماضية.

أهالي الطلاب أعادوا سبب التسمم إلى المعلبات الفاسدة التي توزع على الطلاب في مراكز الإيواء وقلّة النظافة.

مدير صحة الرقة جمال العيسى أكد أن هناك عدداً من حالات التسمم وردت إلى مركز الحمدانية في الريف المحرر الذي يناوب على مدار ٢٤ ساعة لاستقبال الحالات الإسعافية نظراً لعدم وجود مشفى بالمنطقة.

وأكد العيسى أن هناك ٦ حالات وردت من عدد من مراكز الإيواء تعرضت للتسمم بأسباب غذائية وقلة النظافة ما أدى لارتفاع درجات الحرارة.

وبيّن أنه تم تقديم العلاج اللازم لهذه الحالات من الكوادر الطبية وعادوا إلى مراكز الإيواء.

 



الوطن