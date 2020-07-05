ريف الحسكة .. طفلة ضحية لاشتباكات المجموعات المسلحة المدعومة تركياً
تفجير جديد يوقع ضحايا ومصابين في مدينة عفرين شمال حلب
تطور ميداني على جبهة إدلب
جهود تركيّة لتشكيل «جيش منظّم» في إدلب
النص الكامل لبيان قمة أستانا السادسة
الولايات المتحدة تنقل عدد من معتقلي “داعش” من سورية إلى العراق
الحسكة.. الاحتلال التركي يستهدف خطوط التماس مع الجيش بالقنابل المضيئة ويعتدي مجدداً على قرى المدنيين
مسلحون مدعومون تركياً يحرقون أراضٍ زراعية في الباب شرق حلب
الرقابة المالية في سوريا: أكثر من 13 مليار ليرة قيمة عمليات الفساد المكتشفة في 2019
بيان حول استجابة وزارة الصحة لجائحة فيروس كورونا المستجد
ريف دير الزور.. سكان غرانيج يتظاهرون ضد “قسد” مطالبين بالإفراج عن المعتقلين
مجهولون يفجرون خط لنقل النفط بحقل التنك في ريف دير الزور
المجموعات المسلحة التابعة لتركيا تواصل التنقيب عن الآثار في عفرين
إصابة مدني بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا
“قسد” تشن حملة أمنية جديدة بمساندة طيران الاحتلال الأمريكي في دير الزور

تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سورية

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 338 إصابة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم بلغ 338 شفيت منها 123 وتوفيت 10 حالات.

إلى ذلك أعلنت الوزارة أنها خصصت الرقم المجاني 2028 للإبلاغ من جميع المحافظات عن أي حالة إصابة مشتبهة بفيروس كورونا أو للاستشارة الطبية.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.