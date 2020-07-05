تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سورية

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 338 إصابة.



وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم بلغ 338 شفيت منها 123 وتوفيت 10 حالات.



إلى ذلك أعلنت الوزارة أنها خصصت الرقم المجاني 2028 للإبلاغ من جميع المحافظات عن أي حالة إصابة مشتبهة بفيروس كورونا أو للاستشارة الطبية.



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.