تركيب 50 غرفة صفية مسبقة الصنع في مدارس الحسكة

أنهت دائرة الأبنية المدرسية فى مديرية تربية الحسكة اليوم تنفيذ أعمال تجهيز وتركيب 50 غرفة صفية مسبقة الصنع في المدارس بمدينة الحسكة.

وبين رئيس دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية المهندس مروان الصويلح أنه تم تأمين الصفوف مسبقة الصنع عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” لافتا إلى أن الأعمال المقررة تشمل تركيب 55 غرفة صفية في 11 مدرسة بمدينة الحسكة و16 غرفة في ثلاث مدارس بمدينة القامشلي وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب نتيجة تضرر مجموعة من المدارس جراء الأعمال الإرهابية وزيادة أعداد الوافدين من المحافظات.

وأشار الصويلح إلى أنه يتم حاليا وبالتعاون مع هيئة مار أفرام السرياني للتنمية تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل في 9 مدارس منها 3 بمدينة الحسكة و6 بمدينة القامشلي وتشمل أعمال الدهان وتركيب النوافذ والبلور وتأهيل المرافق العامة وغيرها من الأعمال.

وبلغ مجموع الطلاب والتلاميذ الدارسين فى مدارس محافظة الحسكة بالعام الدراسي الماضي نحو 100 ألف طالب وتلميذ.