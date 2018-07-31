تراجع كبير في تصنيف الجامعات السورية بانخفاض 4000 درجة؟!

أظهر الترتيب الجديد للجامعات السورية عن تراجع كبير في تصنيفها بمعدل 4000 درجة عن ترتيب كانون الثاني في العام الحالي.

واحتلت جامعة دمشق بحسب تصنيف “ويب- ماتركيس العالمي” للجامعات المركز الثاني سورياً والمرتبة 8481 عالميا متراجعة 3955 مرتبة، فيما حصلت الجامعة السورية الافتراضية على المرتبة الرابعة سورياً والمرتبة 10109 عالمياً بـ1445 درجة.

وجاء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق في المرتبة الأولى سورياً والمرتبة 4817 عالمياً متراجعا فقط ثلاث درجات عن التصنيف السابق في كانون الثاني من العام الحالي.

وأرجعت مصادر في وزارة التعليم العالي “فضلت عدم الكشف عن اسمها” أسباب التراجع الملفت لعدم نشر الأبحاث العملية من الجامعات وتوثيقها على مواقعها الإلكترونية منها رسائل الماجستير والدكتوراه.

جريدة الوطن