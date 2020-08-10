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تدمير 4 آليات عسكرية تابعة لميليشيا (قسد) بريف دير الزور

تم استهداف رتل آليات تابعة لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية اليوم على الطريق الواصلة بين مدينة الشدادي جنوب الحسكة وحقل العمر النفطي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.


وذكرت مصادر أهلية أن “رتل آليات عسكرية تابعة لميليشيا (قسد) كانت تسير على الطريق الواصلة بين مدينة الشدادي أقصى ريف الحسكة الجنوبي وحقل العمر النفطي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي تم استهدافه من قبل مجهولين وتدمير 4 آليات منه”.


ويشهد ريف دير الزور مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجا على إمعان ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في التنكيل بالأهالي وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة مقدرات وثروات منطقة الجزيرة.