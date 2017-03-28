تدمير نفقاً مع تفرعاته للتنظيمات الإرهابيةيمتد من شركة شيري باتجاه أوتستراد حرستا

دمرت وحدة من الجيش العربي السوري نفقا لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في منطقة حرستا بريف دمشق.



وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش ضبطت خلال عملياتها على تحصينات ونقاط تسلل الإرهابيين في منطقة حرستا نفقا يمتد من شركة شيري باتجاه أوتستراد حرستا كان الإرهابيون يستخدمونه للتنقل ونقل الذخيرة والإرهابيين للاعتداء على النقاط العسكرية واستهداف المناطق السكنية المجاورة بالقذائف والأسلحة المتنوعة.



ولفت المصدر إلى أن عناصر الهندسة عملوا على “تدمير النفق مع تفرعاته” بعد تمشيطه وتحديد أبعاده.



وتنتشر في منطقتي دوما وحرستا بريف دمشق مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي جبهة النصرة و”جيش الإسلام” تقوم باستهداف أحياء دمشق والقرى والبلدات في ريف دمشق بالقذائف في محاولة للنيل من مواقف الأهالي الداعمة للجيش في حربه على الإرهاب التكفيري.



كما نفذت وحدة من الجيش رمايات دقيقة على أوكار تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي والمدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف دمشق الجنوبي الغربي ودرعا.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش “قضت على 4 إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة ودمرت مدفعاً للقذائف الصاروخية وعدداً من الدشم والسواتر والآليات للتنظيم التكفيري وذلك في رمايات مركزة على تجمعاتهم في مغر المير وشرقي كفرناسج” في ريفي دمشق ودرعا.



وتنتشر في عدد من القرى والمناطق المتاخمة للحدود الإدارية المشتركة لمحافظات ريف دمشق ودرعا والقنيطرة تنظيمات إرهابية يتبع معظم أفرادها إلى تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.



كما نفذت وحدة من الجيش في درعا رمايات دقيقة على أوكار تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الاسرائيلي والمدرج على لائحة الارهاب الدولية في منطقة درعا البلد.



وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش “دمرت مقراً لتنظيم جبهة النصرة في حي طريق السد بمنطقة درعا البلد وأوقعت من فيه من إرهابيين قتلى ومصابين”.



ويتخذ إرهابيو تنظيم جبهة النصرة من أحياء في منطقة درعا البلد منطلقا لشن الهجمات الإرهابية على النقاط العسكرية واستهداف الأحياء السكنية في مدينة درعا بالقذائف الصاروخية والهاون والتي تسببت أمس بإصابة طفل بشظايا في قدمه وذلك في منطقة البانوراما بالجهة الشمالية من المدينة.

سانا