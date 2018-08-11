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تحطم طائرة مدنية بعد إقلاعها دون إذن من مطار سياتل الأمريكي

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة ألاسكا الأمريكية للطيران بعد إقلاعها دون إذن رسمي من مطار “سياتل تاكوما” بولاية واشنطن.

ونقلت رويترز عن إدارة المطار قولها إن “أحد الموظفين العاملين في مجال الطيران أقلع بالطائرة التي تحطمت بعد وقت قصير” مؤكدة عدم وجود ركاب آخرين على متنها.

إلى ذلك أعلنت شركة ألاسكا في تغريدة على موقع تويتر أنها “على علم بإقلاع طائرة من طراز “400 كيو” دون تصريح من مطار سياتل تاكوما” مشيرة إلى أنها ستفصح عن مزيد من التفاصيل حين توفرها.

وأدى الحادث إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل مؤقت فيما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن طائرة من طراز “اف 15” حاولت اعتراض الطائرة.

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