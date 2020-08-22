تحرير مناطق واسعة من إرهابيي القاعدة و"داعش" في اليمن

أعلن الجيش اليمني اليوم تحرير مناطق واسعة من محافظة البيضاء من إرهابيي تنظيمي القاعدة و"داعش" لافتاً إلى أن عملياته استهدفت أكبر وكر للعناصر التكفيرية الاستخباراتية التابعة لقوى العدوان السعودي.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في تصريح إن "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية في مناطق قيفة ومناطق مجاورة بمحافظة البيضاء"، موضحاً أنه سبق العملية العسكرية عمل استخباراتي واسع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ما ساعد بشكل كبير على نجاحها.



وأضاف سريع أن العملية نفذت خلال أسبوع حيث تم تحرير مساحة تقدر بـ1000 كم كانت خاضعة لعناصر إرهابية تابعة لتنظيمي القاعدة و”داعش” وأقيمت فيها معسكرات عدة لتلك العناصر التكفيرية فيما بلغ عدد المعسكرات التي سيطرت عليها القوات اليمنية 14 معسكراً مشيراً إلى أنه خلال تنفيذ العملية شن طيران العدوان عشرات الغارات الجوية في محاولة لمنع تقدم القوات باتجاه مواقع التكفيريين.



وتابع سريع أن “خسائر العدو لا تقل عن 250 من تلك العناصر ما بين أسير وقتيل ومصاب ومن بين القتلى عناصر من جنسيات عربية وأجنبية من بينهم 5 متزعمين من تنظيم “داعش” الإرهابي” مشيراً إلى أنه تم العثور على ورشات تصنيع لأحزمة ناسفة وعبوات متفجرة في مناطق العمليات.