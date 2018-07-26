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تحديد موعد عيد الأضحى “فلكيا”

كشف خبراء فلكيون ظروف رؤية هلال شهر ذي الحجة، موضحين الموعد المتوقع لعيد الأضحى، حيث تستعد معظم الدول الإسلامية لاستطلاع الهلال حينما يمكن رؤيته بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وفي حالة عدم صفاء الغلاف الجوي، ستتعذر رؤية الهلال، وهو الأمر الذي أكد حدوثه نائب المدير العام في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، قائلا: “بناء على هذا الأمر يكون الأحد 30 ذي القعدة والاثنين غرة شهر ذي الحجة”.

وأضاف الجروان: “الأربعاء 22 آب أول أيام عيد الأضحى فلكيا”.

وفي هذا السياق أكد مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، أن رؤية الهلال من المنطقة العربية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب يوم السبت 11 آب غير ممكنة.

وتابع: “تبعا لذلك يفترض أن يكون يوم الأحد الموافق 12 آب هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون يوم الأربعاء 22 أب أول أيام عيد الأضحى”.

لكن عودة أشار إلى أن تحديد موعد عيد الأضحى مرتبط بجوانب شرعية أخرى، ولا يمكن حسمه إلا بناء على ما تعلنه الجهات المعنية في حينه.

وأوضح: “من الممكن أن تُقبل بعض الشهادات برؤية الهلال يوم السبت، وعليه يكون يوم الثلاثاء 21 آب أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

 

 


وكالات

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