تأهيل مقسم تل براك وتنفيذ مشاريع خدمية بقيمة تتجاوز ال 21مليون ليرة بالحسكة

بدأ فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة الحسكة اليوم أعمال إعادة تأهيل مقسم تل براك شمال شرق المدينة والذي خرج عن الخدمة منذ 4 سنوات جراء الاعتداءات الإرهابية.



وبين مدير فرع الشركة الدكتور جميل بلال أنه تم تأمين كل مستلزمات العمل لإعادة الخدمة إلى المقسم الذي يضم 5472 خطا في ناحية تل براك والقرى والتجمعات السكانية المحيطة بها.



وأشار بلال إلى أن ورشات الشركة تقوم حاليا باعمال تأهيل وصيانة الشبكة الفرعية والرئيسية التي تتغذى من مقسم العريشة جنوب الحسكة بغية تفعيل باقي الخطوط التي لم يتم تفعيلها خلال الاسبوع الفائت مبينا أن الورشات أعادت نهاية الاسبوع الماضي الخدمة الهاتفية إلى مقسم العريشة بعد خروجه عن الخدمة لمدة 3 سنوات جراء الاعتداءات الإرهابية.



من جهة ثانية وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الحسكة خلال اجتماعه اليوم على عقود تنفيذ مشاريع خدمية بقيمة تتجاوز ال 21 مليون ليرة في عدد من البلدات والقرى.



وشملت المشاريع الموافق عليها مد بقايا مقالع وحجر مكسر بقيمة 300ر13 مليون ليرة في عدد من القرى وتنفيذ شبكات صرف صحي بقيمة 200ر 8 ملايين ليرة في بلدات حامو وقرى أم الركبة وتل حفيان والأربعين والصالحية إضافة إلى صيانة مصب مياه الصرف الصحي في بلدة الحمراء.



وكان المكتب وافق خلال اجتماعه السابق على تنفيذ مشاريع خدمية بقيمة 36 مليون ليرة في عدد من البلديات والقرى.

سانا