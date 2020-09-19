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بيدرسون: ندرس عقد اجتماع للجنة الدستورية مطلع المقبل

قال المبعوث الاممي إلى سوريا غير بيدرسن إنه يخطط لعقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية في أوائل تشرين الأول المقبل.


وأضاف بيدرسن، في جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن الاجتماعات الاخيرة للجنة الدستورية انعقد في أواسط اب الماضي، شهدت خلافات ملموسة بين الأطراف، على الرغم من أن المناقشات حملت طابعا عاما بما فيه الكفاية”.


وتابع المبعوث الأممي “لم يتمكن الرؤساء المشتركون، خلافا لما كنت آمل فيه، من الاتفاق على جدول أعمال الاجتماع المقبل”، مشيرا إلى أن “المناقشات حول مقترح توافقي مستمرة.. يجب أن ننجز عملية تنسيق جدول الأعمال دون أي مماطلة إذا نخطط لعقد الاجتماع المقبل في أوائل تشرين المقبل، الأمر الذي آمل فيه”.


يذكر أن الجولة الثالثة من مباحثات اللجنة الدستورية اختتمت أعمالها في 29 آب الماضي، في جنيف بعد عدة جلسات نقاش استمرت 3 أيام متتالية دون تحقيق نتائج على الأرض.