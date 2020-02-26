بوغدانوف: تركيا تسهل عمليات نقل المسلحين الأجانب إلى ليبيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا تؤكد تقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن، نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا.



وأكد بوغدانوف في كلمته في الغرفة الاجتماعية الروسية نقلتها وكالة “تاس” الروسية أن “نص مشروع القرار الأمم المتحدة بشأن ليبيا لم يذكر الإرهابيين والمقاتلين الأجانب، على الرغم من أن مجموعة من خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبلغون بانتظام عن نقلهم الإرهابيين إلى ليبيا، نلاحظ أيضاً هذا، وهذا يحدث بمساعدة تركيا”.



ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الأربعاء إن موسكو لا ترى مؤشراً على استعداد الطرفين المتحاربين في ليبيا لتنفيذ القرارات العسكرية والسياسية، التي تم التوصل إليها في مؤتمر في برلين في يناير الماضي.



وأضاف بوغدانوف أن الهدنة، التي أعلنها خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا وفائز السراج رئيس الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة، في 12 من يناير كانون الثاني صامدة بوجه عام.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق، أن بلاده تحارب قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر في ليبيا، واعترف بسقوط عدد من القتلى في صفوف الجيش التركي هناك هناك.