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بوتين يبحث مع ماكرون وميركل وأردوغان دفع الحل السياسي للأزمة في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون هاتفيا اليوم جهود دفع الحل السياسي للأزمة في سورية.


وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف في تصريح نقلته وكالة سبوتنيك بأن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي والفرنسي “بحث ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع العملية السياسية في سورية إلى الأمام” لافتا الى أن هذا الاتصال جاء قبيل انعقاد القمة الرباعية المرتقبة في اسطنبول والتي تضم إضافة إليهما المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.


كما بحث بوتين مع المستشارة الألمانية بعيد وصولهما إلى اسطنبول سبل دفع الحل السياسي للأزمة في سورية كما عقد اجتماعا مع رئيس النظام التركي فور وصوله إلى اسطنبول.


وكان بيسكوف أكد أمس أن القمة الرباعية فى اسطنبول ستركز على التسوية السياسية للأزمة في سورية.


كما تناول الاتصال وفق بيسكوف زيارة الرئيس بوتين إلى باريس المقررة في الحادى عشر من تشرين الثاني المقبل وإمكانية عقد قمة روسية أمريكية في العاصمة الفرنسية.