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بفعل الحرب .. نصف مليون أرملة ومليون عانس في سورية

كشف تقرير ديموغرافي صادر عن المكتب المركزي للاحصاء، وجود 518 ألف أرملة في سورية (احصاءات 2018) مقابل 43 ألف رجل أرمل.

ويظهر الرقم الكبير واحداً من أهم المؤشرات الديموغرافية لنتائج الحرب، فهو يقول أن واحدة من بين كل ست نساء متزوجات فقدت زوجها.

ويشير التقرير أيضاً إلى وجود 84 ألف امرأة مطلقة مقابل 17 ألف رجل (الفارق هو بسبب زواج الرجل من اخرى بعد طلاقه وغالباً قبله).

وبعد أن تكرر نشر مقالات وأرقام صادرة عن تقديرات جهات مختلفة حول ارتفاع معدلات العنوسة في سوريا، يكشف التقرير عن الرقم الحقيقي من خلال حساب عدد النساء المتزوجات وعدد النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج من ضمن الشرائح العمرية المختلفة، ففي التقرير نجد أن 2.676 مليون امرأة لم يسبق لهن الزواج، ولكن هذا الاحصاء يشمل كل الإناث اللواتي يزيد عمرهن عن عشر سنوات، وبحذف الشريحة العمرية (10 -20) من هذا الرقم نجد أن 950 ألف امرأة عمرها فوق العشرين عاماً ولم يسبق لها الزواج.


ولا يصح استخدام مصطلح عنوسة لوصف فتاة في مطلع العشرينات (ربما ما زالت تدرس) ومع ذلك فالرقم احصائياً يشير إلى من هنّ في سن الزواج ..


وكشف التقرير أيضاً عن 130 ألف زوجة ثانية، حيث بيّن إن عدد الرجال المتزوجين 2.929 مليون رجل، مقابل 3.059 مليون امرأة.

 

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