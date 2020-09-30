بعد وفاة أمير الكويت.. ولي العهد نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية اليوم كأمير للبلاد

أعلن الديوان الأميري في الكويت أمس الثلاثاء، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز الـ 91 عاماً.



ووفقاً لتلفزيون الكويت الرسمي، فإن الأمير الراحل توفي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيصل جثمانه اليوم وسيقتصر حضور مراسم الدفن على الأقارب.



ولفت تلفزيون الكويت، إلى أن أمير البلاد سافر في 23 تموز، إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبي بعد جراحة لحالة طبية غير محددة خضع لها في بلاده، مع الإشارة إلى أنه في 18 تموز الفائت، تم نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح البالغ 83 عاماً، بعد دخول الأمير المستشفى.



بدوره، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أعلن أمس أنه تقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 11 صباحاً، يؤدي خلالها الأمير الجديد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة 60 من الدستور، مع الإشارة إلى أن نواف هو الابن السادس لأمير الكويت العاشر أحمد الجابر الصباح الذي حكم الكويت منذ 1921 وحتى 1950.



يذكر أن الأمير الراحل هو الحاكم الخامس عشر لدولة لكويت بعد استقلالها عام 1961، وقد تسلّم مقاليد الحكم عام 2006 بعد إمضائه 4 عقود من الزمن وزيراً للخارجية، قبل أن يترأس الحكومة عام 2003، ويظل في المنصب إلى حين تنصيبه أميراً.