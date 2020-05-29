بعد توقفه 80 يوماً.. الدوري السوري يعود باكتساح الوثبة للفتوة

عمّق نادي الوثبة جراح مضيفه الفتوة حين هزمه أمس الخميس بنتيجة 4-1 في افتتاح الجولة الـ17 من الدوري السوري بعد توقفه 80 يوماً بسبب أزمة فيروس كورونا.



وسجّل أهداف الوثبة هادي المصري، سعد أحمد، عبد الإله حفيان، وائل الرفاعي، فيما سجل وسيم بوارشي هدف الفتوة.



وعزز الوثبة بعد عودة الدوري السوري وصافته وواصل مطاردته لتشرين المتصدر، بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة، وظل الفتوة في النفق المظلم بـ15 نقطة في المركز 11 مؤقتاً.



وتتوجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الجمعة، صوب ستاد الباسل في مدينة اللاذقية، الذي يستضيف قمة مباريات الجولة الـ17 بين تشرين المتصدر بـ39 نقطة والجيش الثالث بـ30 نقطة.



ويبحث تشرين عن فوز يؤكد صدارته وتطلعاته بتحقيق حلمه بالنجمة الثالثة في تاريخه، ولاستمرار هيمنته على الصدارة التي لن يتخلى عنها بسهولة.



بدوره، يدرك الجيش أن تعادله أو هزيمته ستقلص من حظوظه في المنافسة، ولذلك سيدخل المباراة تحت شعار أكون أو لا أكون.



وفي حلب يستضيف فريقها الاتحاد، نظيره الشرطة في مباراة لن تخلى من الإثارة والندية، رغم أن الفريقين يبعدان عن أجواء المنافسة، وكذلك عن النفق المظلم ويستقران في المنطقة الدافئة.



ويحتل الاتحاد المركز السادس بـ26 نقطة، ويأتي خلفه الشرطة سابعاً بـ22 نقطة.



ويحل الطليعة يحل ضيفاً على جبلة في مباراة “الحياة أو الموت” بالنسبة لجبلة الذي يحتل المركز الـ13 برصيد 9 نقاط، فيما الطليعة في مركز آمن حيث يحتل المركز التاسع بـ18 نقطة.



ولا تقبل مواجهة النواعير وحطين القسمة على اثنين، فالنواعير يدرك أن هزيمته ستدخله في عمق النفق المظلم، فيما هزيمة حطين ستبعده خطوة مهمة عن أجواء المنافسة.



النواعير في المركز التاسع بـ16 نقطة، وحطين رابعاً بـ30 نقطة.



وفي مباراة أخرى غداً الجمعة أيضاً، يدرك نادي الجزيرة أنه سيعاني كثيراً للوصول إلى مرمى الوحدة الذي يتفوق بكل شيء، والمتوقع أن يحسم النتيجة في الشوط الأول.



في المقابل، الوحدة هو الأكثر جاهزية وخبرة لاعبيه ترجح تفوقه في وسط الملعب، بينما يطمح الجزيرة لخطف نقطة التعادل.



الوحدة يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة، والجزيرة في المركز الأخير بـ5 نقاط.



وفي حمص يلتقي نسرها الأزرق “الكرامة” مع الساحل في مباراة من المتوقع أن إثارة كبيرة، فالكرامة يخطط لفوز يصالح أنصاره والساحل يبحث عن فوز يقلب فيه التوقعات.



الكرامة يحتل المركز الثامن بـ22 نقطة، والساحل في المركز الـ12 وفي جعبته 12 نقطة.