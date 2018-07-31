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برعاية الرئيس الأسد.. انطلاق فعاليات معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب مساء اليوم

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد تنطلق مساء اليوم فعاليات معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب بنسخته الثلاثين تحت عنوان “مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني”.

ويشارك بالمعرض الذي يستمر لغاية الحادي عشر من شهر آب المقبل أكثر من 200 دار نشر محلية وعربية وأجنبية فيما تصل نسبة الحسم على الكتب المعروضة إلى ما بين 25 و 40 بالمئة.

ويرافق المعرض برنامج ثقافي منوع يتضمن محاضرات وندوات وأمسيات شعرية وقصصية وحفلات توقيع كتب لشخصيات معروفة في عالم الفكر والسياسة والثقافة والأدب إضافة إلى مهرجان سينمائي لأحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما وتخصيص جناح كامل لكتب الأطفال.

وتم اختيار الفارابي كشخصية تاريخية يحتفى بها ضمن المعرض لهذا العام.

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