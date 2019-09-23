بدء التقدم لاختبار الترشح للثانوية العامة “الحرة”

بدأت وزارة التربية بتلقي طلبات الراغبين بالتقدم لاختبار الترشح للثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها الأدبي والعلمي دورة 2020 والذي يستمر لغاية 11-10-2019.



وأوضح مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أنه تم تحديد موعد الاختبار في 19-10-2019 بالمراكز المعتمدة من قبل مديريات التربية ولمدة ثلاث ساعات وفي جميع المواد المقررة لكل فرع، مشيراً إلى أنه يقبل الطلاب الراغبون بالتقدم لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة وبصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والادبي إذا توافر أحد الشرطين الآتيين، وهما إذا مضى على حيازتهم شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل وإذا تجاوز عمر الطالب الثامنة عشرة ولم يمض ثلاث سنوات على حصوله على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلهما ومن مواليد 30-5-2002 وما قبل.



وبحسب فاتي يسمح للطلبة الأحرار المتقدمين لاختبار الترشح الذين تقدموا بوثائق غير مصدقة أو بحاجة للتحقق من صحة الوثيقة من البلد المانح لها بالتقدم للاختبار شرطياً على ألا يتم تقدمهم للامتحانات العامة ما لم يتم إصدار قرار التعادل أصولاً، لافتاً إلى أن الاختبار يجري في مراكز المدن حصراً وتقوم مديريات التربية بطباعة الأسئلة والتصحيح وفق سلم التصحيح المعتمد من قبل الوزارة.



وأشار فاتي إلى أن الوزارة سمحت للطلاب المتقدمين للاختبار في محافظات دمشق وريف دمشق والسويداء وحمص وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس بالتقدم وفق المنهاج الحديث أو القديم أما بالنسبة لطلاب محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وادلب ودرعا والقنيطرة فيتقدمون وفق المنهاج القديم حصراً، لافتاً إلى أنه يلغى تسجيل كل طالب تقدم بطلبي تسجيل للاختبار في محافظة واحدة أو عدة محافظات.



وبين فاتي أنه يقبل تسجيل الطالبات في محافظة القنيطرة إذا كن من مواليد المحافظة أو في حال عمل الطالبة أو وليها في القطاع العام بالمحافظة كما قبل تسجيل طلاب محافظات دير الزور والحسكة والرقة وفق سجل مدني يثبت أن الطالب من أبناء هذه المحافظات أو في حال حصوله على شهادة التعليم الأساسي من إحداها أو في حال عمل الطالب أو وليه بالقطاع العام في المحافظة.



ولفت فاتي إلى أنه يقبل اعتراض الطلاب على درجاتهم وعلى العقوبة المفروضة بحق مخالفي التعليمات الامتحانية لمدة خمسة أيام بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ صدور النتائج، مشيراً إلى أن الطلاب الناجحين في الاختبار يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة في أي محافظة يرغبون بالتقدم فيها وفق الشروط الواردة أعلاه “من حيث المحافظة والمنهاج” وبالفرع نفسه الذي نجحوا فيه.





