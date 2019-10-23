بدء التسجيل المباشر في برامج «المفتوح» في جامعة طرطوس

أعلنت جامعة طرطوس عن بدء التسجيل المباشر في برامج التعليم المفتوح في كليتي التربية والاقتصاد للعام الدراسي 2019-2020 وذلك للطلاب السوريين ومن في حكمهم والطلبة العرب والأجانب الراغبين في الالتحاق ببرامج المفتوح، على أن يبدأ التسجيل الأحد 20 الشهر الجاري وحتى الخميس 21 الشهر القادم من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً باستثناء العطل الرسمية.



وبالنسبة للطلاب السوريين يشترط أن يكون الطالب من حملة الشهادة الثانوية السورية وأن يكون قد مرت سنتان على حصول الطالب على الشهادة الثانوية على الأقل، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو المهنية المطلوبة للتسجيل في البرامج، كما تقبل الثانويات المهنية الصادرة من الجهات العامة في سورية أو ما يعادلها ويتم القبول دون النظر إلى مجموع الطالب في الشهادة الثانوية- وتعادل الشهادة الثانوية الشرعية الثانوية العامة «الفرع الأدبي».

كما تقبل شهادة الدراسة الثانوية العامة غير السورية المعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية وفقاً لنظام تعادل الشهادات الثانوية المعتمد في وزارة التربية.



وفيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة يقبل الطلاب الراغبون في التسجيل في أحد برامج المفتوح ممن يتعذر قبولهم في الجامعات والمعاهد التقانية بسبب أوضاعهم الصحية دون النظر إلى عام الحصول على الشهادة الثانوية شريطة التقدم بوثيقة مصدقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولا يحق الجمع في الدراسة مع كلية أو معهد آخر.



هذا ويقبل ما لا يزيد على 15 طالباً في كل اختصاص في برامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية من الطلاب ذوي العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي العصابات الإرهابية أو العناصر المعادية وهم أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء، وجرحى العجز الكلي والجزئي، وجرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياط، وأبناء جرحى العجز الكلي أو الجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة، وأبناء المفقودين وأزواجهم، على أن يتقدموا بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً.



وفيما يخص الطلاب العرب والأجانب يشترط قبولهم من خلال حصول الطالب على شهادة ثانوية سورية أو ما يعادلها، وأن يكون مضت سنتان على حصوله على الشهادة دون النظر إلى معدله في الثانوي، أما الطلاب الحاصلون على شهادة ثانوية غير سورية فيتقدمون بوثيقة أصلية للنجاح مصدقة ومترجمة أصولاً للوثائق الأجنبية إضافة إلى صورة عن إخراج قيد مستخرج حديثاً أو صورة عن البطاقة الشخصية، ويتم التسجيل مباشرة، على أن يسدد الطالب الرسوم بالدولار أو ما يعادله بالليرة.

وبالنسبة لحملة شهادات المعاهد التقانية يتم قبول 5 بالمئة من الخريجين المتفقة مع الاختصاص زيادة على الأعداد المحددة لقبول حملة الشهادات الثانوية، ويعفى المقبولون من القرارات المكافئة التي نجحوا فيها في المعهد وفقاً لما تقرره المجالس الجامعية المختصة شريطة ألا تزيد نسبة الإعفاء على 25 بالمئة.



وفي السياق أصدر مجلس التعليم العالي قراراً سمح بموجبه للطالب الحاصل على الشهادة الثانوية في عام القبول نفسه بالتقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح إذا كان تجاوز عمره 24 سنة، وإذا لم يسمح له معدله في الثانوية بالقبول في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات أو معهد تابع إلى المجلس الأعلى للتعليم التقاني، مع السماح لهم بالتقدم دون العودة إلى الوزارة بعد التأكد من تحقيقهم الشروط المطلوبة، على أنه يجب على من لم يسمح معدله بالتسجيل مراجعة الوزارة خلال فترة التقدم إلى المفاضلة.



كما أصدر المجلس قراراً بالسماح للطلاب المسجلين في جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية في الاختصاصات غير الشرعية قبل العام الدراسي 2019 – 2020 بالتحويل المماثل أو تغيير قيدهم إلى نظام التعليم المفتوح وفق الأسس المعتمدة، دون النظر إلى عام الحصول على الشهادة الثانوية وعدد المقررات المطلوبة عند التحويل. كما وافق المجلس على تسوية أوضاع الطلاب المقبولين في منح جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية في الاختصاصات غير الشرعية من العام الدراسي 2018-2019 بالعودة إلى الجامعة الحكومية وفق الاختصاص المقبولين فيه واعتبار العام الدراسي 2018-2019 مدة إيقاف تسجيل، مع السماح في التسجيل بنظام التعليم المفتوح دون النظر إلى عام الحصول على الشهادة، مع الاستمرار في الدراسة في جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.



وبيّن كتاب صادر عن وزارة التعليم العالي أنه في حالة الطالب المنقطع من عام 2011 ولغاية عام 2018 يمكن اعتبار الفصل الدراسي الواحد عاماً دراسياً كاملاً «إيقاف تسجيل»، ويحسب من ضمن مدة الإيقاف المسموحة للطالب شريطة أن يكون الطالب قد تقدم بطلب رسمي للإيقاف خلال الفترة المحددة بالتعميم المذكور أعلاه.كما أن كل طالب نظامي إذا لم يتقدم للعام الدراسي 2018 – 2019 يحسب عليه العام ولا يعتبر مدة إيقاف التسجيل المحددة للطالب إلا إذا تقدم بطلب رسمي لإيقاف تسجيله لهذا العام في المواعيد المحددة.