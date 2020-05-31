بالأسماء... إغلاق محلات تجارية في دمشق

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدة محال تجارية في اسواق ركن الدين ومساكن برزة والطبالة تتعامل مع مواد منتهية الصلاحية.

وذكرت دائرة حماية المستهلك بدمشق انها اغلقت تلك المحلات وختمتها بالشمع الاحمر وحجزت الكمية وأُتلفتها ونظم بحق المخالفين الضبوط اللازمة و أحيلت للقضاء المختص لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

و شملت الاغلاقات :

١ - محل الملك للمقبلات والمخللات - الطبالة -

٢ - كشك التاج - مساكن برزة -

٣ - بقالية المهدي - ركن الدين - -



اما المحال التجارية التي لايتداول اصحابها بالفواتير فهي



٤- محل الشالط لتجارة العدد الصناعية - مساكن برزة -

٥ - محل خضار وفواكه رقم/١٥/ لصاحبه ماجد ليلى - مساكن برزة سوق الخضرة -

٦ - محل خضار وفواكه رقم/٦٦/ - مساكن برزة سوق الخضرة -

٧ - محل خضار وفواكه أبو الليل - الطبالة سوق الخضرة -

٨ - محل خضار وفواكه أبو المجد - الطبالة سوق الخضرة