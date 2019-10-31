انفجار مستودع أسلحة للتركستاني في منطقة دركوش في ريف إدلب الغربي

انفجر مستودع أسلحة في بلدة دركوش الواقعة عند الحدود السورية – التركية، في ريف إدلب الغربي الخاضعة لسيطرة “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها.

حيث أفاد “المرصد” المعارض بأنه لم تتضح أسباب انفجار مستودع الذخيرة الذي يقع بجانبه مقر لفصيل ” الحزب التركستاني”.



وأضاف “المرصد” أن الانفجار خلف دمار كبير في المنطقة المحيطة وانفجارات متزامنة لصواريخ وقذائف ضمن المستودع، بالإضافة إلى مقتل شخصين يرجح أنهما من المسلحين.



في حين أفاد موقع “مراسلون” بأن الانفجار ناجم عن غارات جوية روسية أصابت المستودع الذي يرجح أنه تابع لـ”جبهة النصرة”.



تجدر الإشارة إلى أن “جبهة النصرة” تسيطر على معظم المناطق الخارجة عن سلطة الدولة السورية في محافظة إدلب وتقوم بتخزين الذخائر في مناطق سكنية دون الاهتمام بحياة المدنيين.