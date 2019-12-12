انتخابات تشريعية مبكرة في بريطانيا

بدأ البريطانيون صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة للاختيار ما بين الخروج من الاتحاد الأوروبي بقيادة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون أو تنظيم استفتاء جديد حول بريكست بقيادة زعيم حزب العمال جيريمي كوربن.



ووفق وكالة الصحافة الفرنسية فإن التصويت لاختيار نواب مجلس العموم الـ 650 يجري في انتخابات وفق نظام الدائرة الفردية بدورة واحدة على أن يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرته.



وسيصدر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع عند إغلاقها على أن ترد النتائج اعتبارا من ليل هذا اليوم.



وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة تشتد بين المحافظين وخصومهم العماليين بزعامة كوربن مع تقدم طفيف تظهره بعض هذه الاستطلاعات للمحافظين.

ويعتزم جونسون في حال فوزه طرح اتفاق الطلاق الذي تفاوض بشأنه مع بروكسل على البرلمان قبل عيد الميلاد بهدف تنفيذ بريكست في موعده المحدد في الـ 31 من كانون الثاني المقبل بعدما أرجئ ثلاث مرات.



من جهته اعتمد كوربن نبرة أكثر هدوءا غير أنه وعد بتغيير حقيقي بعد حوال عقد من حكم المحافظين في تجمع أخير عقده مساء أمس في لندن.



وتتنافس إلى جانب الحزبين الكبيرين أحزاب الصغيرة مثل الليبراليين الديمقراطيين والقوميين الاسكتلنديين التي قد تنتزع منهما على السواء بعض المقاعد غير أن ذلك لن يكون كافيا للتأثير على نتائج الحزبين.