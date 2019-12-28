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انتخاب رئيس جديد للاتحاد السوري لكرة القدم

فاز حاتم الغايب، برئاسة اتحاد الكرة السوري، في الانتخابات التي جرت اليوم السبت، وذلك بعد إعادتها لعدم اكتمال نصاب الأصوات “50 +1”.


وتفوق الغايب في الجولة الثانية على أنس السباعي، فيما خرج المنافس الآخر فاروق سرية من الانتخابات من الجولة الأولى.


وأعلن في وقت سابق اليوم السبت، فوز الغايب، برئاسة اتحاد الكرة السوري، وبفارق صوت واحد عن السباعي، ولكن سرعان ما تقرر إعادة الانتخابات، بعدما تدخل ممثلو الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، والذين أكدوا أن الفائز يجب أن يحصل على 50%+1 من نسبة الأصوات، وهو ما لم يحققه الغايب حينها.

 

 

 