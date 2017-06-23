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اليونيسيف: 300 ألف إصابة بالكوليرا في اليمن حتى نهاية آب

رجحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أن تتجاوز الإصابات بوباء الكوليرا في اليمن 300 ألف حالة بنهاية آب القادم.

ونقلت (ا ف ب) عن المتحدثة باسم اليونيسيف ميريتسل ريلانو قولها في اتصال هاتفي مع صحفيين في جنيف “الأرجح أن نصل بنهاية آب إلى 300 ألف حالة” من 193 ألف حالة في الوقت الحالي مشيرة إلى وفاة 1265 شخصا جراء الكوليرا في اليمن منذ إعلان تفشي الوباء في نيسان الماضي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الثلاثاء الماضي أن نحو 1170 شخصا توفوا في اليمن نتيجة إصابتهم بالكوليرا مشيرة إلى أن عدد الإصابات المشتبه بها بلغ نحو ألفي إصابة يوميا.

يشار إلى أن العدوان السعودي المتواصل على اليمن منذ أكثر من عامين استهدف المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية الحيوية كما ارتكب جرائم بحق الشعب اليمني إضافة إلى فرض الحصار على الموانئء والمطارات والحدود اليمنية ما تسبب بمعاناة كبيرة للسكان وانتشار الأمراض مع نقص الأدوية في البلاد.

وكان مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك ستلهارت حذر الشهر الماضي من خطورة الوضع الصحي في اليمن وقال إننا نواجه حاليا خطر انتشار جدي للكوليرا في هذا البلد.

وكالات

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