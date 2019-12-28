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اليمن..عودة الصواريخ البالستية

في خطوة لافتة تكسر شبه الهدنة السارية بين اليمن والسعودية منذ ضربة «أرامكو» منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت القوات اليمنية المشتركة استهداف معسكر سعودي في نجران بصاروخ بالستي. 

وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية، العميد يحيى سريع، أمس، أن القوة الصاروخية قامت بإطلاق «صاروخ بالستي من نوع بدر P1 على معسكر قيادة اللواء 19 حرس حدود وطني، في بئر عسكر بنجران». 

وأكد أن الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى سقوط «العشرات من الجيش السعودي بين قتيل ومصاب؛ بينهم ضباط». 
ووضع البيان العسكري الهجوم في إطار الردّ على تجدّد المجازر التي يقوم بها التحالف السعودي، والتي كان آخرها استهداف سوق الرقو في محافظة صعدة. يذكر أن القصف السعودي الثلاثاء الماضي طاول سوق الرقو في مديرية منبه في محافظة صعدة، موقعاً 38 مدنياً بين شهيد وجريح، وهو ما دفع سريع إلى التهديد بـ«عقاب مؤلم»، إذ قال تعليقاً على المجزرة: «إن هذه الجرائم لن تمرّ مرور الكرام». 

وكانت عمليات القصف بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة قد توقفت في الآونة الأخيرة، بموازاة تفعيل قنوات المفاوضات اليمنية ــــ السعودية في أعقاب عملية «أرامكو».