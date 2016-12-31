اليابان ترفض إدانة الدول الغربية لروسيا على خلفية مواقفها من سورية

أكدت مصادر دبلوماسية يابانية أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رفض الدعوات التي وجهتها الدول الغربية الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للانضمام إليها والتوقيع على بيان “لإدانة” روسيا على خلفية موقفها من الوضع في سورية.



وكان قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وكندا أصدروا في السابع من كانون الأول الجاري بيانا أعادوا فيه التذكير بمواقفهم لجهة دعم التنظيمات الإرهابية في سورية تحت مسمى “المعارضة المعتدلة” و”أدانوا” مواقف روسيا الداعمة للحكومة السورية في مواجهتها للإرهاب.



ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن المصادر قولها.. “إن آبي رفض هذه الدعوات التي وجهت من قبل القادة الغربيين في وقت سابق من هذا الشهر لإدانة روسيا بسبب مواقفها من الأزمة في سورية لأن من شأن ذلك أن يؤثر سلبا في مجريات اجتماع القمة الذي عقد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصف الشهر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو”.



بدوره أشار مسؤول في الحكومة اليابانية إلى أنه تم إجراء مشاورات حول البيان الذي وقعته الدول الغربية بين وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء بعد أن طلبت ألمانيا انضمام اليابان إلى البيان وقال.. “إلا أننا اخترنا هذه المرة عدم التوقيع لأنه حتى لو وقعت اليابان فلن يغير ذلك في واقع الأوضاع التي تشهدها سورية”.

وكالات