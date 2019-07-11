النقل توحد قاعدة بيانات السيارات والتطبيق يبدأ من ريف دمشق

كشفت وزارة النقل أنها تقوم بالتعاون مع جامعة دمشق بتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالسيارات وربطها إلكترونيا مع جميع مديريات النقل بالمحافظات.



وقال مدير النقل بمحافظة ريف دمشق محمود زيتون إن التطبيق سيبدأ من مديرية نقل ريف دمشق وسيطبق لاحقا بباقي المحافظات.



وأوضح زيتون أن توحيد البيانات سيتيح لمالك السيارة الفراغ والتسجيل بأي مديرية نقل في سورية بغض النظر عن المحافظة المسجلة فيها السيارة.



يذكر أن مالكي السيارات كانوا مضطرين لإنجاز المعاملات الخاصة بسياراتهم في المحافظة المسجلة فيها حتى وإن كانت تعمل في محافظات أخرى.



وكانت وزارة النقل أطلقت منتصف نيسان الماضي النسخة التجريبية من برنامج “إدارة المعاملات المركزي” في مديريات النقل بالمحافظات لتتمكن من التحكم بإجراءات العمل وتفاصيل الثبوتيات والشروط والرسوم اللازمة لكل إجراء وتجميع البيانات في قاعدة مركزية تحتوي معلومات عن كل المركبات الموجودة في سورية.



