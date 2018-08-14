النقل تعلن جاهزية محطتي القدم ومدينة المعارض لنقل زوار معرض دمشق الدولي

أعلنت وزارة النقل أن محطتي القدم ومدينة المعارض على طريق المطار اصبحتا جاهزتين للخدمة لتسهيل نقل زوار معرض دمشق الدولي الذي ستنطلق فعاليات دورته الستين من ال6 إلى ال15 من أيلول المقبل.

وقال مدير محطة القدم رضوان تكريتي إن الوزارة انتهت من أعمال الصيانة بمحطة القدم ومن تجهيز محطة مدينة المعارض والخط الحديدي الواصل بين المحطتين. وأضاف تكريتي: أن الوزارة قامت بصيانة 55 عربة نقل ركاب في حلب وتم نقلها إلى دمشق لاستخدامها في نقل زوار المعرض