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النفط: تكشف عن إجراء لتخفيف الازدحام الحالي على محطات الوقود

أكدت وزارة النفط السورية عبر صحفتها الرسمية على "فيسبوك" أنه «بغية تخفيف الازدحام الحالي على محطات الوقود قدر الإمكان ولتوزيع كميات البنزين على الشريحة الأوسع من المواطنين، فإنه تم تحديد مدة التعبئة لكل سيارة».

الوزارة أكدت أن هذا الإجراء يكون على الشكل الآتي: «مرة واحدة لكل ألية خاصة بفارق زمني سبعة أيام من آخر عملية بيع سواء من الشريحة المدعمة أو غير المدعمة وفق مخصصاتها الشهرية».

وأضافت «مرة واحدة لكل آلية عامة بفارق زمني أربعة أيام من أخر عملية بيع وفق مخصصاتها الشهرية، مرة واحدة كل سبعة أيام للدراجات النارية وفق الكمية المخصصة لها».

وختمت منشورها بالقول «نرجو من السادة المواطنين التأكد من مخصصاتهم وسماحية التعبئة قبل التوجه إلى محطات الوقود اعتباراً من صباح يوم الأحد ٢٠/٩/٢٠٢٠ علماً أن هذا الإجراء مؤقت لمعالجة الواقع الحالي».