النظام التركي يقر بطرد أكثر من 94 ألف موظف حكومي بذريعة تورطهم بالإنقلاب

أقر النظام التركي بطرد أكثر من 94 ألف موظف حكومي بذريغة ارتباطهم بمحاولة الانقلاب الأخيرة التي جرت في تركيا العام الماضي.



ونقلت وكالة رويترز عن وزير العمل التركي مؤذن أوغلو قوله اليوم.. “انه تم إخضاع 125485 موظفا وعاملا في الخدمات العامة لإجراءات قانونية بعد محاولة الانقلاب” مبينا أيضا انه تم تسريح 94867 موظفا منهم حتى الآن.



ويشن نظام رجب طيب أردوغان حملة قمع شديدة ضد جميع المعارضين لسياساته بذريعة محاولة الانقلاب التي جرت في الخامس عشر من تموز الماضي قام خلالها بإقالة وفصل واعتقال عشرات الآلاف من الموظفين بينهم ضباط كبار في الجيش والشرطة وإعلاميون وكتاب وأكاديميون وإغلاق جامعات ومدارس ووسائل إعلام وصولا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد فيما بدأت أمس عمليات محاكمة 270 شخصا بذريعة صلتهم بتلك المحاولة الانقلابية.

وكالات