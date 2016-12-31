المياه تعود تدريجياً إلى محطات التعقيم والضخ في مدينة حلب

بدأت المياه بالتدفق تدريجياً من مصدرها الرئيسي على نهر الفرات ووصلت إلى محطات التعقيم في مدينة حلب.



وأشار مدير مؤسسة المياه في حلب المهندس فاخر الحمدو إلى أن “المياه بدأت تعود تدريجياً إلى حلب ووصلت إلى محطات التعقيم والضخ في المدينة”.



وأقدم تنظيم داعش الإرهابي أمس على قطع المياه عن حلب من مصدرها الرئيس من محطات المعالجة على نهر الفرات.



وعمد تنظيم داعش الإرهابي إلى قطع المياه عن مدينة حلب في محاولة يائسة للضغط على أهالي حلب وصمودهم في وجه الارهاب والتفافهم حول بطولات الجيش العربي السوري الذي أعاد الأمن والاستقرار إلى أحياء حلب الشرقية التي شهدت عودة مئات الأسر بعد تأمين المقومات الأساسية فيها من قبل محافظة حلب.



وتستخدم التنظيمات الإرهابية التي عمدت إلى قطع المياه عن مدينتي حلب ودمشق المياه كسلاح تشهره في وجه السوريين معلنة إفلاسها في تحقيق أي خرق في إرادتهم وتحديهم وصمودهم في وجه الحرب الإرهابية التي تشن على وطنهم منذ أكثر من خمسة أعوام.

سانا