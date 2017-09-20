المهند كلثوم ينال جائزة التميز السينمائي في مهرجان ودمدني السوداني

حصل المخرج المهند كلثوم على جائزة التميز السينمائي لعام 2017 عن فيلمه “ياسمين” من مهرجان ودمدني للفيلم القصير الأول في السودان.

وتضمن المهرجان الذي أقيم بين الـ 15 والـ 17 من أيلول بقصر الثقافة بولاية ودمدني مشاركة واسعة لأفلام سينمائية من عدة دول.

ويتحدث فيلم ياسمين وهو من النوع الوثائقي عن معاناة الأطفال السوريين جراء الحرب الإرهابية على وطنهم وجرائم الإرهاب وآثارها على أحلامهم وأفكارهم ضمن نظرة حالمة تعكس صورة نقية لغد محمول على عطر الياسمين.

وقدعبر المخرج كلثوم عن سعادته بهذه الجائزة التي يهديها إلى بلده سورية مبينا أنه رغم الحرب الإرهابية التي تشن على سورية ما زال الفنانون والمخرجون السوريون يحصدون الجوائز العربية والعالمية والسوريون يحبون الحياة ويحققون الانتصارات على جميع الصعد.

وقال كلثوم: “إننا كفنانين ومخرجين سوريين نحصل على جوائز عربية وعالمية في ظل الحرب الإرهاربية التي تشن على سورية منذ سبع سنوات ونحقق الانتصارات على جميع الصعد بالرغم من الحصار الاقتصادي والثقافي والسياسي”.

يذكر أن المهند كلثوم حاصل على ماجستير في الإخراج التلفزيوني والسينمائي من أكاديمية خاركوف الحكومية بأوكرانيا وأخرج العديد من الأفلام السينمائية القصيرة منها لماذا ويلا نلعب وأمل وإيمان..حب وكفى والبرزخ وتوتر عالي وياسمين ونال العديد من الجوائز العالمية والمحلية خلال مشاركته في المهرجانات السينمائية الدولية والعربية.

شذى حمود - سانا