المدرب التونسي نبيل معلول على قائمة الاتحاد السوري لتدريب المنتخب

أوصت لجنة المنتخبات الوطنية بعد اجتماعها اليوم بعدم التجديد لمدرب المنتخب السوري فجر إبراهيم والبحث عن بديل محلي أو عربي أو أجنبي، ليطرح اسم المدرب التونسي نبيل معلول كأحد الخيارات.



وعقدت لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوري لكرة القدم اجتماعها الأول، أمس الثلاثاء، والذي طال لمدة 4 ساعات تم مناقشة أداء ونتائج المنتخبين الأول والأولمبي في التصفيات الآسيوية المشتركة وكأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند.



ورفعت اللجنة بعد اجتماعها توصيات إلى رئاسة الاتحاد السوري لكرة القدم وأعضائه لمناقشتها والمصادقة عليها.



وأكد موقع “كورة” الرياضي أن اللجنة أوصت بعدم تجديد التعاقد مع المدرب فجر إبراهيم، رغم الانتصارات الخمسة في التصفيات الآسيوية المشتركة، لتكون الخيارات بين نزار محروس والتونسي نبيل معلول أو البحث عن مدرب أجنبي.



وتعد كفة نزار المحروس الأرجح لقيادة المنتخب السوري في الفترة المقبلة.



وأكد عبد القادر كردغلي عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المنتخبات، أن الاقتراحات سيتم دراستها بشكل متأن واتخاذ القرار المناسب.



وكان الاتحاد السوري قد أعلن عن أسماء لجنة المنتخبات الوطنية وموعد اجتماعها لتقييم أداء المنتخب السوري للرجال والأولمبي.



المدرب التونسي نبيل معلول من مواليد 25 يوليو 1962، هو مدرب كرة قدم تونسي ولاعب كرة قدم سابق تم إستدعائه 74 مرة مع منتخب تونس، وشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية 1988 التي أقيمة في مدينة سول في كوريا الجنوبية.



ويشغل حالياً منصب مدير فني في نادي الدحيل أمضى معظم حياته المهنية مع ناديه الأم الترجي الرياضي التونسي وفاز مع الترجي بالثلاثية التريخية كمدرب في عام 2011 ،الرابطة التونسية المحترفة الأولى، كأس تونس لكرة القدم ودوري أبطال إفريقيا.



خلال مسيرته التدريبية، كان مسؤولاً عن منتخبين وطنيين هما المنتخب التونسي والكويتي، لكنه كما أن تولى إدارة أندية في تونس وقطر.