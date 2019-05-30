المحافظة تنفي عزمها على إخلاء سكان المزة ٨٦

أوضح مدير المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق، فيصل سرور أنه “لايوجد بتاتاً مشروع لتنظيم منطقة المزة 86 ولا يوجد أي دراسات مطروحة وفي حال تم اقتراح دراسة تنظيمية، فإن الأمر يتطلب سنوات للدراسة فقط”.



وأضاف أنه “لايمكن أيضاً تأمين سكن بديل لكل سكان منطقة المزة 86، ولا حتى سيتم دعوتهم للإخلاء”، مؤكداً أن “مانُشِر عن دراسة للبدء بتنظيم المنطقة غير صحيح على الإطلاق”.



وقال سرور: إن “رئيس دائرة الخدمات غير مفوض بالتصريح أساساً في حال كان ذلك صحيحاً في حال اقترحت دراسة تنظيمية”، مؤكداً أنه “كان في المنطقة بناء واحد تمت إزالته لما يشكله من خطورة على سكانه وهذا فقط ما كان المقصود”.



وأكمل أن “هذا التصريح يتعلق بهذا البناء وهذه الدراسة التي تم الحديث عنها هي لإمكانية تخصيص المتضررين من إزالته بسكن، وتبعا لذلك فإن الأمر يتعلق بحالة فردية فقط لأن هؤلاء السكان تعرضوا للغبن عند شرائهم لمنزل في بناء مخالف”.



واعتبر سرور أن “المحافظة ليست مجبورة بتأمين سكن بديل لهم لأنهم اشتروا في بناء مخالف تم هدمه حرصاً على سلامتهم”، مردفاً أنه “رغم ذلك وفي حال سمحت الأنظمة والقوانين بتأمين سكن بديل لهم سيتم تعويضهم”، لافتاً إلى أنه “تم “استئجار منازل للمتضررين”.



وكان رئيس دائرة خدمات المزة، إيميل حتمل، صرح مؤخراً لموقع “الاقتصادي” عن وجود دراسة لإيجاد سكن بديل لأهالي المزة 86، وذلك للبدء بتنظيمها، مشيراً إلى أن الاولوية ستكون للمناطق الأخف سكانياً.



يذكر أن منطقة المزة 86 من المناطق الشعبية في محيط مدينة دمشق، وهي عبارة عن مناطق من البناء المخالف والعشوائي وتنتشر على المنطقة الغربية الجنوبية للمدينة على سفح جبل المزة.



تلفزيون الخبر