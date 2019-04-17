المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي

اعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية قلعة المضيق بريف حماة الشمالي اليوم بالقذائف على منازل الأهالي في مدينة السقيلبية.



واستهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية قلعة المضيق بالقذائف مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي.



وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.



















