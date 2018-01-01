المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على ضاحية حرستا بريف دمشق وأحياء سكنية في درعا

جددت المجموعات المسلحة خرقها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بقذائف الهاون ضاحية حرستا بريف دمشق.





وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية اطلقت اليوم 36 قذيفة هاون على ضاحية حرستا السكنية ما تسبب بالحاق أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المواطنين.





واستشهد أمس مدني ووقعت أضرار مادية جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذائف الهاون ضاحية حرستا ومخيم الوافدين بريف دمشق.





وردا على الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة ودقيقة على مناطق اطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.





ومنذ توقيع اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية في تموز الماضي انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة الاتفاق عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي والهاون على الأحياء السكنية في دمشق وريفها.





كما جددت المجموعات المسلحة خرقها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية باستهدافها منازل المواطنين في مدينة درعا بالقذائف.





وأطلقت المجموعات المسلحة عددا من القذائف الصاروخية والهاون على أحياء السحاري والسل والكاشف بمدينة درعا ما أسفر عن أضرار مادية في المنازل والممتلكات.





واستهدفت المجموعات المسلحة أمس الأول بقذيفة صاروخية حي شمال الخط بمدينة درعا ما أسفر عن اضرار مادية وفي الـ 18 من الشهر الجاري أصيب 7 أشخاص بينهم 4 اطفال بجروح نتيجة قصف المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية الصالة الرياضية أثناء اقامة مباراة ودية بكرة اليد في حي الكاشف.



