المجموعات الإرهابية تعتدي بالصواريخ على مدينة السقيلبية وبلدة عين الكروم في ريف حماة الشمالي

واصلت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بالقذائف الصاروخية على مدينة السقيلبية وبلدة عين الكروم في ريف حماة الشمالي.



وذكر مصدر إعلاني أن إرهابيين يتحصنون في الريف الشمالي الغربي اعتدوا بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين بمدينة السقيلبية وبلدة عين الكروم.



وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت بحدوث أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية وبعض منازل المواطنين دون وقوع إصابات بين المدنيين.



واعتدت التنظيمات الإرهابية الأربعاء الماضي بعدد من القنابل أسقطتها من طائرة مسيرة على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي ما تسبب بوقوع دمار كبير في المحطة.



وتنضوي معظم التنظيمات الإرهابية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي وتعتدي بشكل متواصل على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.