اللجنة الدستورية المصغرة تبدأ يومها الثاني وفق البرنامج المقترح من وفد الحكومة السورية

واصلت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اجتماعاتها لليوم الثاني في مبنى الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.



وبدأت اللجنة اليوم وفق برنامج اليوم الأول الذي اقترحه الوفد المدعوم من الحكومة السورية وتم اقراره.



وستعقد اللجنة اليوم جلستين صباحية ومسائية تتخللهما استراحة لافتا إلى أن جلسات اللجنة مغلقة أمام الإعلام.



وكانت اللجنة المصغرة عقدت أمس اجتماعا حيث أعلنت مصادر مقربة من الأمم المتحدة أمس أنه تم اعتماد جدول أعمال هذه الدورة من أعمال اللجنة والمقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية.



يشار إلى أن اللجنة المصغرة مؤلفة من 45 عضوا بواقع 15 عضوا للوفد المدعوم من الحكومة السورية و 15 عضوا لوفد الأطراف الأخرى و 15 عضوا لوفد المجتمع الأهلي.



وكانت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اتفقت يوم الجمعة الماضي على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.



الوطن أون لاين