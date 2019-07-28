اللاذقية : سائق يعيد مليون ليرة لصاحبتها

وجد سائق السرفيس " ناقي روجيه" على خط اللاذقية القنجرة محفظة على المقعد الذي يقع خلفه تركتها سيدة تصطحب معها ولدين، وعندما تفحصها وجد أن بداخلها رزم من المال، فلم يشغل باله في عدها، بل أسرع إلى المكان الذي نزلت فيه قبل قرية القنجرة حالما فرغ باصه من الركاب، لكنه لم يجدها، فتوجه إلى شرطة كراجات الفاروس ليجدها وقد عادت بتكسي أجرة إلى القسم، فبادر إليها سائلاً عن قصتها، فأخبرته بما حصل معها، وأنها نسيت محفظة فيها مليون ليرة في سرفيس، فسألها عن السائق إذا كانت تعرفه، فأكدت عدم معرفته، عندها أخبرها أنه هو السائق وأن أموالها مصانة.



رفض الرجل الحصول على أي مبلغ مالي منها واكتفى بالشكر والإمتنان الذي قدمته له، بينما أخذ منها سائق التكسي الذي أوصلها لقسم الشرطة مبلغ خمسين ألف ليرة!



تشرين