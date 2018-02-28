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الكيان الإسرائيلي يعلق قرار فرض ضرائب على الكنائس

 

أعلنت (السلطات الإسرائيلية) اليوم الثلاثاء، تجميد قرار إجراءات جباية ضرائب “الأرنونا” البلدية التي فرضتها على الكنائس في القدس المحتلة.

وذكر بيان من مكتب (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو أن لجنة ستتفاوض مع ممثلين عن الكنائس في القدس لمحاولة حل النزاع بشأن خطط لفرض ضرائب على الممتلكات التجارية للكنائس ومصير تشريع مقترح عارضته دور العبادة المسيحية.

وأفادت وكالة “أسوشايد برس” بأن رئيس بلدية القدس نير بركات علق خطة جمع الضرائب من الكنائس.

وفي خطوة تصعيدية، أغلق رؤساء الكنائس في القدس، يوم الأحد، كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، احتجاجاً على نية (السلطات الإسرائيلية) مصادرة أراضي وأوقاف كنائس القدس.

وجاءت الخطوة الاحتجاجية كرد على نية اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، الأحد، مناقشة قانون يتيح للسلطات مصادرة أراضٍ باعتها الكنائس منذ العام 2010، وكذلك فرض ضريبة على الكنائس.

وعمم رؤساء الكنائس رسالة صباح الأحد، هاجموا فيها الخطوات الأخيرة التي تنوي (السلطات الإسرائيلية) اتخاذها، واعتبروا أنها استهداف ممنهج للأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة.

المصدر: وكالات

 

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